Ibaté fará torneio de futebol para comemorar 131 anos

Estádio Dagnino Rossi será o local dos jogos do campeonato em homenagem a Ibaté - Crédito: Divulgação

O estádio municipal Dagnino Rossi será palco dos jogos de um torneio de futebol amador que irá comemorar os 131 anos de Ibaté.

As inscrições estão abertas somente para times e jogadores da cidade. Os jogos, que acontecerão no período de 17 a 21 de junho, serão eliminatórios e com as rodadas tendo início às 19h15.

De acordo com a Secretaria de Esportes de Ibaté, promotora do torneio, a competição terá 16 equipes e de acordo com o regulamento, caso haja empate, o vencedor sairá da cobrança de penalidades máximas. A final será no dia 30, a partir das 8h15 e caso ocorra empate na decisão, o campeão será conhecido após cobrança de pênaltis.

Os jogos serão realizados no período noturno e as inscrições estão abertas com prazo limite para a entrega da ficha será dia 10 de junho. Poderão disputar o torneio, atletas com idade acima de 16 anos.

Leia Também