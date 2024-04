Ibaté carimba classificação para 2ª fase da Taça EPTV

Crédito: Divulgação

Na noite desta segunda-feira, 1 o público presente no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, teve a oportunidade de assistir um verdadeiro espetáculo da força do futsal do interior, onde duas equipes estavam determinadas a vencer.

Itirapina manteve os mesmos atletas da edição anterior, quando se sagrou campeã da Taça EPTV de Futsal, com atletas contratados de equipes de São Paulo, outros com passagens pelo time Corinthians, e até mesmo da Seleção Brasileira.

Já Ibaté, mantém o que vem sendo realizado nos últimos anos, que é dar oportunidade para garotos da cidade, aproveitando a Copa de Futsal 2023 e o Festival de Verão no Parrellão, selecionando e convidando os destaques para a formação da equipe que representaria a cidade.

Na partida, Ibaté abriu o placar logo no início, com Tiago Negueba, artilheiro da equipe e também artilheiro da 26° Taça EPTV, predominando o ritmo do jogo, com velocidade, garra e muita marcação, não deixando Itirapina crescer em quadra.

O jogo ficou ainda mais disputado e ambas equipes desperdiçaram gols, porém do lado de Itirapina o destaque ficou por conta de Fernando Careca, o goleiro fez defesas importantíssimas impedindo que Ibaté abrisse ainda mais vantagens no placar. Ainda no primeiro tempo, Itirapina conseguiu virar o placar, mas no último segundo do primeiro tempo, Negueba fez excelente tabela com o pivô Fagner e empatou o jogo.

Na reta final, os dois times procuraram o terceiro gol, porém o time da casa continuou no controle, mas desperdiçou oportunidades claras de passar a frente, e novamente, o goleiro de Itirapina se destacou. Aos 24 minutos e 56 segundos do segundo tempo, ou seja, restando 4 segundos a equipe visitante, deu números finais à partida, ficando resultado do jogo, Ibaté 2 x 3 Itirapina.

Na próxima partida, Itirapina enfrenta o time da cidade de Analândia. Por enquanto, Ibaté se mantém em primeiro no Grupo B, devido ao saldo de gols, e para se manter nessa posição, é necessário que Analândia vença ou empate com Itirapina.

