Hendry Dato busca título no GP de Muay Thai em Brasília

Hendry, de apenas 13 anos, vai em busca de mais um título em Brasília - Crédito: Divulgação

O jovem são-carlense Hendry Dato, de apenas 13 anos, vai estar em ação neste final de semana. Treinado por Anderson Machado, ele compete neste domingo, 4, em Brasília.

Representante da Academia King Muay Thai, ele já disputou 26 lutas e vai competir na categoria 43,5 quilos.

De acordo com Anderson, Hendry ganhou este ano dois cinturões e agora disputará um GP (duas lutas no mesmo dia) em Brasília também valendo o cinturão do Calango Stadium. “Hendry está entre os melhores atletas do Brasil em sua categoria de peso e estará representado São Paulo em Brasília”, disse o orgulhoso técnico.

De acordo com ele, Hendry tem boa chance de levar mais esse cinturão para São Carlos. “Ele fez uma boa preparação e mesmo tendo 13 anos já é um atleta experiente”, garantiu Anderson.

