Handebol e karatê trazem mais três medalhas para São Carlos Jogos Abertos

Handebol feminino ficou com o bronze na competição - Crédito: Divulgação

Os atletas que representam a cidade de São Carlos conquistaram mais três medalhas no último final de semana nos Jogos Abertos do Interior que neste ano acontece em São José do Rio Preto.

Das medalhas mais recentes, duas vieram no handebol. No masculino, a equipe são-carlense foi derrotada na final para São José dos Campos por 23 a 13 e ficou com a prata, ao passo que a feminina derrotou Diadema por 23 a 14 e garantiu o bronze. No karatê, a cidade também assegurou uma medalha de bronze e, no tênis masculino Sub-21, São Carlos foi batida por São José do Rio Preto por 2 sets a 0 e ficou com o terceiro lugar.

Nesta terça-feira, 17, o futsal feminino – que empatou sem gols contra Praia Grande na estreia – volta à quadra para enfrentar São José dos Campos, às 14h, no ginásio municipal de esportes “19 de março”, ainda pela primeira fase. A cidade também compete no tênis de mesa, xadrez e taekwondo.

