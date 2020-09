H7 Esportes/La Salle se reforça e sonha com Super Paulistão adulto

Antonio Carlos entre os reforços de 2020: expectativa positiva para o Paulista Junior - Crédito: Marcos Escrivani

Em meio a pandemia da Covid-19 e obedecendo a todos os protocolos de segurança, a equipe de handebol feminino H7 Esportes/La Salle se prepara e busca recursos para disputar o Campeonato Paulista Júnior em 2020.

Mas a partir de 2021, a equipe orientada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues sonha em dar mais um passo, ou seja, chegar ao Super Paulistão adulto.

Para tanto, o time se reforça. Este ano chegaram Larissa e Marina (de Panorama, mas jogava em Presidente Prudente e Brasília/DF, respectivamente). Ambas se juntam a rondoniense Camila e a manauara Daniele, que é monitorada pela seleção brasileira. Fora elas, uma robusta base formada por são-carlenses que saíram das escolinhas de handebol.

Indagado pela reportagem do São Carlos Agora, Antonio Carlos enfatizou que as atletas chegam para ficar pelo menos por cinco anos. “As atletas vêm para estudar também. Neste período, podem se qualificar e paralelamente buscar um novo horizonte no esporte. Todas passam por aprimoramento técnico, tático e físico e a médio prazo queremos disputar o Paulista adulto”, disse. “Queremos organizar uma equipe que ganhe experiência e jogue torneios estaduais e nacionais. Neste período, passo a passo vamos nos estruturar e buscar apoio junto a Prefeitura Municipal e indústrias, para que possamos ter um time competitivo e que represente nossa cidade”, comentou.

Mas na atualidade, Antonio Carlos trabalha a equipe júnior. Segue os protocolos de segurança e paralelamente foca a parte física. “Porém o trabalho em quadra é fundamental e isso pelo visto vai pesar bastante uma vez que muitas equipes estão fazendo este trabalho. Aqui em São Carlos ainda esperamos a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura definir os dias dos testes PCR e posteriormente liberarem as quadras para que possamos treinar”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também