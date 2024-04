Começa o returno na Faber e São Geraldo tem obrigação de vencer

SIGA O SCA NO

São Geraldo busca três pontos para ficar perto do G4 na Faber - Crédito: Divulgação

Após um primeiro turno marcado pelo equilíbrio e alguns resultados surpreendentes, vai ter início na manhã deste domingo, 28 o returno do Campeonato Interno Clube Faber-Castell. O Cedrinho irá receber três partidas válidas pela oitava rodada da fase de classificação.

Na rodada, o líder WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet, com 12 pontos, estará no ‘chapéu’. Mas a partida que promete uma atenção especial, reunirá o lanterna São Geraldo Tintas, que possui 5 pontos, contra o Tiquinho/Vagão Maq, que está uma posição à frente, com 7 pontos.

Se a competição terminasse hoje, ambos estariam eliminados. Porém, como cada time tem ainda mais seis jogos, os três pontos podem significar desde já, a entrada no G4 e a perspectiva real de classificação para a semifinal.

A rodada

Campo 1

8h - Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara x Top Real

10h - Tiquinho/Vagão Maq x São Geraldo Tintas

Campo 2

8h - Race Life x Pão de Queijo

Classificação

