H7 Esportes/La Salle retorna aos treinos e foca metas de 2020

Atletas durante treino no Olaio: aprimorar o condicionamento físico - Crédito: Marcos Escrivani

As atletas que compõem as equipes de alto rendimento do handebol feminino de São Carlos retornaram aos treinos na quarta-feira, 29, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, de olho na temporada 2020.

Sob o comando do técnico Antonio Carlos Rodrigues, aproximadamente 30 jovens das categorias júnior, juvenil e cadete suaram a camisa e demonstraram muito foco.

“Como programado no calendário, começamos com um trabalho forte na parte física, pois nas competições que atuamos o condicionamento e uma parte fundamental e muitas vezes, a chave para ganhar um jogo”, disse Antonio Carlos.

Nesta semana atletas e integrantes da direção se reúnem e na pauta, análise, planejamento e também resolver assuntos pendentes. “Queremos definir metas e prioridades”, salientou o treinador.

O QUE DISPUTA?

Segundo Antonio Carlos a princípio o handebol feminino de São Carlos estará presente nos Jogos da juventude, Campeonato Paulista, Jogos Regionais, Jogos Abertos, Copa Derla e Copa Smec.

O técnico salientou que é prematuro falar sobre os campeonatos que irão acontecer ao longo do ano. “Nosso desejo é entrar em todos e buscar sempre as vitórias e títulos. Mas sabemos que isso é difícil. Mas acredito que poderemos lutar pelo tricampeonato dos Regionais e à semifinal dos Abertos”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também