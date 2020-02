H7 Esportes/La Salle encara Guarulhos na abertura do Paulista

Equipe são-carlense treina forte de olho na temporada 2020 - Crédito: Marcos Escrivani

A equipe sub20 de handebol feminino H7 Esportes/La Salle estreia no dia 4 de abril, uma quinta-feira, às 17h, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho quando encara Guarulhos pelo Campeonato Paulista.

A confirmação aconteceu após a realização do Congresso Técnico realizado na A Hebraica, em São Paulo, oportunidade em que as são-carlenses conheceram as equipes que buscam o título na categoria na temporada 2020.

Além de Guarulhos, o H7 Esportes/La Salle terá pela frente Sorocaba, Santos, Araraquara, Pinheiros e Hortolância.

A primeira fase é composta de dois turnos (jogos de ida e volta) e os quatro primeiros colocados classificam-se para a semifinal. Ocorre o cruzamento dos times (1º x 4º e 2º x 3º) e após uma melhor de três jogos, os vencedores disputarão o título.

META SÃO-CARLENSE

O técnico Antonio Carlos Rodrigues afirmou que a meta são-carlense é preparar a equipe sub20 para os Jogos Regionais e o Paulista é um excelente laboratório.

“Vamos enfrentar equipes muito fortes e irão testar a qualidade de nossas atletas”, explicou deixando um sonho em aberto. “Mas isso não impede de buscarmos uma vaga para a semifinal. Quem sabe consigamos chegar entre os quatro primeiros”, disse, esperançoso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também