H7 Esportes São Carlos sonha com duas vitórias na Liga Nacional

SIGA O SCA NO

Time são-carlense fará duas partidas pela Liga Nacional e sonha com duas vitórias - Crédito: Divulgação

Após a estreia contra o favorito EC Pinheiros e que resultou em uma derrota em casa, a equipe de handebol feminino H7 Esportes estará em ação em jornada dupla, quando vai ter dois compromissos pela Liga Nacional.

O primeiro a partir das 19h deste sábado, 25, quando recebe a visita do Cesc Rio de Janeiro, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio filho.

Depois, na segunda-feira, 27, na Arena Jacaraípe, no Espírito Santo, o time são-carlense encara o Handebol Clube Capixaba. A partir das 19h.

Animado com o desempenho da equipe, além da evolução nas últimas apresentações, com a melhora do ritmo de jogo, o técnico Antonio Carlos Rodrigues não esconde o otimismo e acredita que a H7 Esportes possa conquistar dois expressivos resultados.

“A forte equipe do Cesc Rio de Janeiro vem para buscar a classificação para segunda fase da Liga. Em 2023 nossa equipe enfrentou elas e perdeu nos detalhes e neste ano a H7 Esportes quer deixar os torcedores de São Carlos orgulhosos com uma possível vitória em casa e para isso nossa torcida será fundamental”, salientou.

Depois o time encara uma longa viagem. Mesmo assim, a meta é buscar a superação. “Na sequência, sairemos de São Carlos rumo ao Espírito Santo enfrentando os primeiros desafios, como a distância e o cansaço, porém nada disso vai tirar nossa vontade de trazer para São Carlos a vitória contra um experiente adversário. Estamos conscientes de nossas condições para podermos ter duas vitórias na Liga e mais uma vez entrar para história do handebol feminino de São Carlos conseguindo a tão sonhada sequência de duas vitórias seguidas”, enfatizou.

Leia Também