H7 Esportes realiza três jogos pela Copa Derla, em Franca

Equipe adulta comemora mais uma vitória na Copa Derla - Crédito: Divulgação

As equipes cadete e adulta H7 Esportes de handebol feminino esteve em ação neste domingo, 21, pela fase de classificação da Copa Derla. Os jogos aconteceram no complexo poliesportivo Amaury Destro, em Franca.

Sob o comando do técnico Antonio Carlos Rodrigues, o jovem time cadete, que faz a estreia oficial em 2024 com todas as jogadoras atuando pela primeira vez em competições esportivas não conseguiu vencer.

O time vinha de duas derrotas e a inexperiência novamente falou mais alto. A equipe perdeu para Franca por 28 a 11 e depois para São Sebastião do Paraíso por 21 a 9. Porém o treinador gostou o desempenho e atitude de suas jogadoras. “Foram duas derrotas, mas elas evoluíram e mostraram que estão no caminho certo”, afirmou.

A equipe adulta manteve a boa fase e lidera a competição. Conquistou mais uma vitória e venceu com tranquilidade a equipe de Passos por 27 a 17. A jogadora Emilly foi a destaque da partida pela atuação consistente.

