H7 Esportes levanta a taça de campeão da Liga Derla

Mais uma taça para a coleção: H7 esportes é campeã da Liga Derla - Crédito: Divulgação

As cores de São Carlos brilharam no ginásio municipal de esportes Mário Dário Russão, em Mococa e no Dia das Crianças e da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, a H7 Esportes venceu a equipe mineira de Guaxupé e conquistou o título da Liga Derla na categoria adulta feminina.

A final foi apimentada com um relevante detalhe: as duas equipes estavam invictas e na fase de classificação empataram em 27 a 27.

Porém, na noite de sábado, 12, a equipe comandada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues, em uma atuação praticamente perfeita, venceu por 25 a 21 (13 a 9).

“Encerramos a participação na Liga Derla com chave de ouro”, comemorou. “Após uma intensa partida contra a forte equipe de Guaxupé, com altos e baixos, saímos melhor. Conseguimos se manter à frente no placar do início ao fim”, comemorou.

Segundo Antonio Carlos, no começo da partida os dois times mantiveram o placar bem equilibrado, com poucos gols e alguns erros para ambos os lados e as goleiras das duas equipes protegendo muito bem suas traves. Já no segundo tempo, o físico pesou para a equipe de Guaxupé, e São Carlos abriu o placar com a goleira fechando o gol e proporcionando vários contra-ataques. A MVP da partida foi a atleta Carol Zancheta, da H7 Esportes.

Segundo o técnico são-carlense com esse título a equipe são-carlense volta a ser vitoriosa na competição. E além da medalha de ouro e título do campeonato, quatro atletas integraram a "Seleção do Campeonato": Tamara de Jesus (goleira), Camila Souza (armadora esquerda), Kalinne Silveira (armadora direita) e Carol Zancheta (pivô), além do técnico Antonio Carlos.

Com isso, a H7 Esportes termina os jogos da temporada regular e aguarda os Jogos Abertos do Interior, marcado para acontecer em dezembro na cidade de São José do Rio Preto.

