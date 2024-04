H7 Esportes faz jornada dupla em casa pela Liga Brasil

Em casa, H7 Esportes busca duas vitórias na Liga Brasil - Crédito: Divulgação

O domingo, 7, promete ser intenso para a equipe de handebol feminino H7 Esportes São Carlos que terá jornada dupla pela fase de classificação na Liga Brasil. Os dois jogos acontecem no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Após perder por WO para Pontal em uma decisão que causou polêmica, o time comandado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues estará em ação a partir das 10h15 contra as mineiras de Itapagipe/MG e às 14h encara Ribeirão Preto.

Para a dupla jornada, o técnico são-carlense garantiu que a equipe se preparou forte e vai em busca de duas vitórias em casa. Para tanto deverá contar com o apoio de uma entusiasta torcida. “Isso faz muita diferença”, elogiou.

De acordo com Antonio Carlos, a equipe intensificou as atividades físicas com o preparador Diego Pigatin que procurou fortalecer o condicionamento físico.

Apesar do otimismo, o treinador lamentou apenas que uma das atletas considerada fundamental está lesionada. “A Sabrina Colares teve uma lesão no treino da última quarta-feira e segue com acompanhamento de nossa fisioterapeuta Isabela Marolde”, afirmou

Entretanto, ele disse que na jornada dupla em casa irá administrar a participação das atletas. “Buscaremos dar oportunidade para todas jogarem, uma vez que queremos elas com um bom ritmo de jogo para estreia no Campeonato Paulista contra Jundiaí que será 27 de abril em Jundiaí no ginásio de esportes que fica no anexo complexo esportivo Bolão”, finalizou.

