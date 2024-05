H7 Esportes brilha e vence a primeira na Liga Nacional

SIGA O SCA NO

H7 Esportes conquistou a primeira vitória na Liga Nacional - Crédito: Divulgação

Desta vez, eficiência 100%. Principalmente no ataque, um fundamento que deixou a desejar na derrota para o Cesc Rio de Janeiro em casa.

Com um jogo sólido e compacto, a equipe de handebol feminino H7 Esportes São Carlos conquistou a primeira vitória na Liga Nacional e na noite desta segunda-feira, 27, na Arena Jacaraípe, no Espírito Santo, o time são-carlense superou Handebol Clube Capixaba. Por 24 a 20, após um disputado empate em 9 a 9 no primeiro tempo.

Com o resultado, o time orientado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues somou os primeiros pontos e mantém as chances de estar na próxima fase da competição.

De acordo com Antonio Carlos, a torcida abalou o jogo fora de quadra e ajudou o Clube Capixaba que fez uma partida disputada na etapa inicial e mostrou força, deixando claro a competitividade na Liga Nacional.

A melhor jogadora da partida foi a goleira Daniela de Freitas, do time capixaba que fez várias defesas. Já pela equipe de São Carlos o destaque foi Sabrina Colares com 8 gols, seguida por Camila Souza (4), Letícia e Beatriz (3), Fernanda Businaro, Caroline Zancheta e Kaline (2) e Isabela Botelho (1).

