Guilherme faz dois e Santos vence Mirassol na Vila Belmiro

Guilherme, em noite inspirada, fez os dois gols do Santos - Crédito: Raul Baretta/Santos FC

O Santos começou com vitória a sua participação no Paulistão. Na Vila Belmiro, na noite desta quinta-feira, 16, venceu o Mirassol por 2 a 1, com gols feitos nos finais dos dois tempos.

Guilherme marcou duas vezes para o time praiano. O primeiro gol aos 49 minutos da etapa inicial. O segundo gol foi de falta, aos 40 minutos da etapa final. Aos 50 minutos Iury Castilho diminuiu para os visitantes.

O goleiro Frazão, do Santos, foi considerado um dos melhores jogadores em campo e segurou o ataque do time visitante

