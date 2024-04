Guerreiras da Asf São Carlos quer mais uma vitória nos Joguinhos Abertos

Após um 11 a 0 em Santa Rita, guerreiras querem mais nos Joguinhos - Crédito: Divulgação

Cheias de moral e com expectativa pra lá de otimista, as guerreiras sub18 da Asf São Carlos estarão em ação a partir das 20h desta segunda-feira, 8, pela segunda rodada dos Joguinhos Abertos do Interior, promovidos pela Secretaria Estadual de Esportes e Recreação.

Após uma humilhante goleada imposta a Santa Rita do Passa Quatro a semana passada por 11 a 0, em partida ocorrida no ginásio municipal de esportes Lázaro de Oliveira, em Itirapina, as comandadas da técnica Ana Cláudia Bianconi encaram Ibaté, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto.

Mais uma vitória diante das ibateenses poderá garantir a vaga antecipada para a fase regional dos Joguinhos. A Asf está no grupo onde estão Santa Rita, Ibaté e Itirapina (próximo adversário) e só o primeiro avança.

Ciente da importância do jogo, Aninha não esconde que os três pontos são fundamentais. “Temos um time qualificado e acredito em um bom jogo e a vitória fará com que possamos nos aproximar da vaga”, refletiu. De acordo com a comandante, o time são-carlense apesar de jovem, tem experiência. “Acredito que elas não sentirão o peso da partida. Jogam juntas desde 2014 e estão tranquilas, apesar da importância da partida. E isso é fundamental para a conquista de um bom resultado”, finalizou Aninha.

