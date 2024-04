Guerreiras da Asf pegam Itirapina em partida decisiva dos Joguinhos Abertos

Asf joga por uma vitória para garantir a conquista do sub-regional dos Joguinhos - Crédito: Divulgação

Com uma campanha perfeita nas duas rodadas iniciais da fase sub-regional, o sub18 da Asf São Carlos faz a última apresentação a partir das 20h30, desta terça-feira, 16, quando enfrenta Itirapina no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, em Ibaté, pelos Jogos Abertos da Juventude.

Uma nova vitória, dará a equipe comandada pela técnica Ana Cláudia Bianconi, o título de campeã e consequentemente a classificação para a fase regional.

Animadas com as goleadas em cima de Santa Rita do Passa Quatro (11 a 0) e Ibaté (7 a 0), as atletas treinaram forte para buscar mais um resultado positivo. “Vamos usar a força máxima. É um jogo importante e que decide vaga. Nossa equipe é qualificada e está preparada”, admitiu Aninha que pregou respeito as itirapinenses. “Nossas adversárias são raçudas, ‘marrentas’. Acredito que iremos ter muito trabalho, mas nossas atletas jogam juntas há vários anos e se prepararam para esta competição”, finalizou a técnica são-carlense.

Leia Também