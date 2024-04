Guerreiras da Asf aplicam mais uma goleada nos Joguinhos da Juventude

Nos Joguinhos, sub18 da Asf São Carlos dá show na fase sub-regional - Crédito: Divulgação

Um saldo positivo de 18 gols em apenas duas partidas. As atletas da equipe sub18 Asf São Carlos continuam com um grande apetite de gols e aplicaram a segunda goleada na fase sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude, competição promovida pela Secretaria Estadual de Esportes.

Com gols de Luísa, Victorinha e Silvia (dois cada) e Manu, a equipe comandada pela técnica Ana Cláudia Bianconi pulverizou Ibaté por 7 a 0. A partida aconteceu no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, na casa das anfitriãs na noite de segunda-feira, 8.

Com o resultado, a Asf deu um significativo passo para se classificar em primeiro lugar e avançar a fase regional. Na estreia, já tinha goleado Santa Rita do Passa Quatro por 11 a 0.

Apesar da fartura de gols, a técnica Aninha tratou de colocar os pés no chão. “O jogo foi enroscado”, disse ao São Carlos Agora. “No primeiro tempo a partida foi muito equilibrada e saímos vencedoras por 2 a 0. Com mais tranquilidade e valorizando a posse de bola, além de aproveitar bem as oportunidades, no segundo tempo conseguimos deslanchar e ampliar o marcador”, elogiou a treinadora, salientando que suas jogadoras mostraram equilíbrio emocional e muita experiência nas tomadas de decisão.

De acordo com Aninha, no dia 16 de abril, a equipe sub18 encerra a participação na fase sub-regional dos Joguinhos Abertos. Às 20h30, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, em Ibaté, encara Itirapina e em caso de nova vitória, a equipe será a campeã do grupo e segue na competição.

