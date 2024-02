Grupo A do Raspadão tem três times com 100% de aproveitamento

SIGA O SCA NO

Equipe que disputa o Raspadão: grupo A teve a realização de quatro jogos - Crédito: Divulgação

A segunda rodada do grupo A do 14º Campeonato Raspadão, que acontece no Cidade Aracy, foi cheia de gols. A manhã de domingo,18, foi marcada por quatro partidas bem disputadas.

Nenhum empate foi registrado e ao final dos encontros, três times mostraram força e começam a se destacar neste início de competição.

Aracy, Pé Na Porta e Antenor Garcia conquistaram a segunda vitória seguida e com isso foram a 6 pontos. Consequentemente estão com 100% de aproveitamento.

Como de costume, outro ponto positivo, foi o grande público que compareceu para prestigiar a rodada.

Resultados

O Aracy conseguiu o resultado mais expressivo da rodada, ao aplicar 6 a 2 na Associação Proara. Outra equipe que ‘esmerilhou’ foi o Bala Laika. Após folgar na rodada inaugural, o time fez a sua primeira apresentação e não tomou conhecimento do Meninos da Vila e mandou 5 a 1.

Quem fez a “lição de casa” na rodada foi o Antenor Garcia que superou o Desportivo Central por 3 a 0. Já o Pé Na Porta fez o clássico 3 a 0 em cima do Caixa D’Água.

Na artilharia, até o momento, é Lelé do Aracy FC, que anotou 5 gols em dois jogos.

Classificação

Aracy – 6 pontos

Pé Na Porta – 6 pontos

Antenor Garcia – 6 pontos

Bala Laika – 3 pontos

Caixa D’Água – 3 pontos

Zé Bebeu – 0 ponto

Associação Proara – 0 ponto

Meninos da Vila – 0 ponto

Desportivo Central – 0 ponto

