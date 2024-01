Grêmio vence Fluminense e conquista vaga inédita na segunda fase da Copinha

Felipe comemora: lateral fez, de cavadinha, o gol que selou a classificação do Grêmio na Copinha - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Primeira fase ok! De forma histórica e com louvor. O Grêmio São-carlense conquistou, após três anos, uma vaga inédita para a segunda fase da 54ª Copa São Paulo de Futebol Júnior e está entre as 64 melhores equipes da competição.

No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, na tarde desta terça-feira, 9, venceu o time reserva do Fluminense por 2 a 1, placar feito no primeiro tempo.

Com o resultado, a equipe ficou em segundo lugar no grupo 13 com 5 pontos e agora encara o Criciúma/SC, primeiro colocado grupo 14. Dia e local da partida ainda será definida pela FPF. Mesmo com a derrota, o Fluminense terminou a participação na liderança com 6 pontos e enfrenta o Ituano. Vale ressaltar que o Lobo da Central permanece invicto na Copinha.

No outro jogo do grupo, na preliminar, o Lagarto/SE, de virada, venceu o São Raimundo/RR por 2 a 1.

Na partida desta tarde, o Grêmio São-carlense, mesmo pressionado pela necessidade da vitória, dominou o time carioca que optou por preservar o time titular.

Logo no primeiro ataque, aos 2,30 minutos, Guilherme fez 1 a 0 para o Grêmio, aproveitando rebote da zaga carioca. Com o passar dos minutos, o Fluminense melhorou, passou a pressionar e chegou ao empate, aos 31 minutos.

O Grêmio não sentiu o gol e manteve o ritmo e em uma bela triangulação de ataque, a bola sobrou para o lateral esquerdo Felipe que colocou o Lobo ao marcar de cavadinha. Final do primeiro tempo, Lobo 2 a 1.

No segundo tempo, o Grêmio não recuou. O técnico Lucas Cordeiro soube fazer a leitura da partida e fez com que sua equipe controlasse as ações e garantisse a vitória e a sonhada classificação para a segunda fase da competição.

