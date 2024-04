Grêmio sofre com gramado sintético, perde e complica na A4

Futebol ineficiente: Jogadores do Grêmio sofreram com o SKA e gramado sintético em Santana do Parnaíba - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Além do SKA Brasil, o Grêmio teve um segundo adversário na tarde deste sábado, 6, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4: o gramado sintético do estádio municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva. Em um jogo fraco tecnicamente, os anfitriões levaram a melhor e venceram pela contagem mínima, gol de Mateus Petri aos 22 minutos do primeiro tempo.

Em Santana do Parnaíba, o time de Rafael Sundermann foi ineficiente. A princípio, os jogadores gremistas pareceram não se adaptarem a velocidade da bola, que quicava e impedia o domínio.

Na verdade, o 1 a 0 foi lucrativo para o Grêmio, já que o SKA Brasil teve ainda, pelo menos, mais três boas chances de marcar.

Já o Lobo, ficou devendo. Os jogadores, durante os 90 minutos (e oito minutos de acréscimos) não chutaram uma bola com perigo que teve a direção do gol da Águia. A equipe ficou devendo futebol.

Com a derrota, quem tem a vantagem agora nas quartas de final é o SKA que pode empatar no segundo jogo, que acontece no próximo sábado, 13, às 16h no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Para ir à semifinal, o Grêmio terá que vencer por qualquer contagem.

O jogo

No primeiro tempo, a impressão que ficou é que os atletas de SKA Brasil e Grêmio São-carlense sofreram com o gramado sintético. A bola raramente rolava e na maioria das vezes quicava a cada toque.

A velocidade da bola também era grande e os jogadores tinham dificuldades para armar as jogadas de ataque a ponto de Lucas Bergantim e Michel não fazer uma defesa difícil sequer.

Nos 45 minutos iniciais as equipes tiveram uma chance de gol cada uma. Os anfitriões levaram a melhor e saíram na frente. Aos 22 minutos, após cobrança de escanteio de Rafael Lucas, o lateral esquerdo Mateus Petri apareceu e chutou forte sem chances para Michel.

Aos 46 minutos, o Grêmio teve a sua única chance real de gol. Vinícius fez jogava individual, driblou o marcador e chutou para fora.

Na etapa final, a perspectiva era de que o Grêmio voltaria mais ofensivo. Mas... quem foi muito mais agressivo foi o SKA que em sete minutos criou perigo em três oportunidades contra o time são-carlense que estava apático e em 25 minutos pouco perigo levou ao gol de Lucas Bergantim.

Provavelmente mais ambientado à grama sintética o SKA mantinha a posse de bola, enquanto que o Grêmio jogava de maneira vertical, mas sem efeito prático e não levava perigo ao gol da Águia de Santana do Parnaíba.

Os anfitriões mostrava um futebol mais insinuante e utilizando a velocidade continuava a dar trabalho ao gol de Michel que fez mais duas boas defesas.

O Grêmio, apesar da derrota, parecia “gostar do resultado” e dava a impressão que jogava com o regulamento. Desta forma, com o SKA “gostando da bola” e o Lobo da Central pouco agressivo, terminou o jogo e agora com a obrigação de reverter o resultado para seguir à semifinal da A4.

Leia Também