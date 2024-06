Grêmio segura o União São João e empata em Araras

SIGA O SCA NO

Dudu comemora o gol: Grêmio conquistou um bom resultado em Araras - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O Grêmio São-carlense conseguiu um bom resultado em Araras. Porém, continua sem vitória na Copa Paulista. Pelo grupo 3, na tarde deste sábado, 29, ficou no empate em 1 a 1 com o União São João pela terceira rodada no estádio municipal Hermínio Ometto.

Foi o segundo empate da equipe que está em terceiro lugar no grupo com 2 pontos, liderado Taquaritinga que chegou aos 9 pontos, ao vencer o XV de Piracicaba por 1 a 0 em casa. O Rio Claro, em segundo, também está com 2 pontos.

A equipe vinha de uma derrota justamente para o Taquaritinga e buscava em Araras, a reabilitação. O União iniciou melhor a partida e fez 1 a 0 com Gabriel Viana aos 22 minutos da etapa inicial.

Após o gol, o Grêmio mudou a postura em campo, equilibrou as ações e passou a incomodar o sistema defensivo do time mandante e aos 41 minutos chegou ao empate com Dudu.

No segundo tempo a partida foi bem equilibrada com chances de gol para os dois lados. Porém o empate persistiu no placar.

