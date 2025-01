Grêmio se reapresenta e inicia preparação para a A4

No primeiro dia, intensidade marcou as atividades do Grêmio São-carlense - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Atividades intensas. Assim foi o primeiro treino de 2025 realizado pelo Grêmio São-carlense. Com todos os atletas disponíveis após as festividades de fim de ano, o Lobo da Paulista se reapresentou ao técnico Marcus Vinícius, quando começou, de fato, a preparação visando a estreia no Campeonato Paulista A4, que acontece no dia 22, às 15h diante do Araçatuba, no estádio municipal Adhemar de Barros.

No primeiro dia de atividades físicas, o treinador do tricolor são-carlense enalteceu a qualidade do elenco e o interesse dos atletas para as ideias implementadas nos treinamentos, preparando uma equipe muito competitiva.

No início de atividades, Marcus colocou em prática atividades táticas e técnicas e reforçou o que foi o primeiro passo de olho no acesso a Série A3 do Campeonato Paulista.

Leia Também