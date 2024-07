Grêmio São-carlense passará a jogar com a “calculadora nas mãos”

Ineficiente no ataque, Grêmio coloca em xeque a vaga para a segunda fase da Copa Paulista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

De acordo com a FPF, a primeira fase da Copa Paulista é composta cinco grupos e os clubes jogarão dentro dos respectivos grupos em turno e returno, classificando-se para a fase oitavas de final os três com o maior número de pontos ganhos em cada um dos grupos e o melhor quarto colocado, independente do grupo a que pertença, considerados exclusivamente os resultados obtidos nesta fase.

Postas as informações e analisando a situação do Grêmio São-carlense, a situação atual não é confortável. Em quarto lugar no grupo 3, com apenas 3 pontos, o time depende de suas forças para buscar a vaga, pois restam ainda três partidas e nove pontos em jogo. O problema é que até aqui, o Lobo da Central não mostrou poder de reação. Em cinco jogos, três empates e duas derrotas.

Para sonhar com uma vaga direta ou por índice técnico, a partir do jogo contra o Taquaritinga, no próximo sábado, 27, a equipe tem que somar vitórias. De preferência, as três, pois assim poderia praticamente garantir a classificação. Mas não com 100% de certeza.

Hoje, a situação do Grêmio é incômoda, pois não estaria na zona de classificação no grupo 3.

Por índice técnico, é uma das piores, já que Botafogo (grupo 2) e Capivariano (grupo 4) somam 5 pontos. O Juventus está melhor ainda. No grupo 5, possui 8 pontos. No Grupo 1, o Grêmio Prudente tem 3 pontos (e saldo negativo de 2 gols), mesma situação do Lobo.

O divisor de águas do Grêmio teria que começar neste final de semana no estádio municipal Adail Nunes da Silva, quando enfrenta o líder Taquaritinga (15 pontos) que possui ainda 100% de aproveitamento e torcer para o XV de Piracicaba (7 pontos) empatar ou vencer o Rio Claro (4 pontos). A partida será no estádio municipal Dr. Augusto Schmidt Filho, em Rio Claro.

Classificação

Taquaritinga, 15 pontos

XV de Piracicaba, 10 pontos

Rio Claro, 4 pontos

Grêmio São-carlense, 3 pontos

União São João, 2 pontos

