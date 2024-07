Grêmio São-carlense folga na rodada e observa desempenho de adversários

Com 2 pontos em três jogos, Grêmio folga na rodada da Copa Paulista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Neste final de semana, o Grêmio São-carlense folga no grupo 3 da Copa Paulista. De “camarote”, comissão técnica e jogadores irão assistir o desempenho dos quatro adversários da primeira fase.

No estádio Barão da Serra Negra, sexta-feira, 5, às 19h30, o XV de Piracicaba recebe a visita do União São João de Araras. As duas equipes estão as últimas colocações e cada um soma somente 1 ponto positivo. O Nho Quim segura lanterna nos critérios de desempate.

Na outra partida, os dois primeiros colocados medem forças no estádio municipal Dr. Augusto Schmidt Filho, no sábado, 6, a partir das 15h.

Em segundo lugar, com 2 pontos, o Rio Claro recepciona o Taquaritinga que faz uma campanha perfeita até aqui e ostenta 100% de aproveitamento. Possui 9 pontos após três partidas e três vitórias. Curiosamente, todas por 1 a 0.

Classificação

Taquaritinga, 9 pontos

Rio Claro, 2 pontos

Grêmio São-carlense, 2 pontos

União São João, 1 ponto

XV de Piracicaba, 1 ponto

Leia Também