Grêmio São-carlense folga, mas com a calculadora nas mãos

Em casa, Grêmio decepcionou e agora torce por ‘tropeços’ de adversários diretos pela classificação - Crédito: Fernando Zanderin Junior

Os jogadores do Grêmio São-carlense estarão na arquibancada no final de semana, já que a equipe folga pela oitava rodada da fase de classificação do grupo 3 da Copa Paulista.

Mas, a folga não será tão tranquila, pois a derrota em casa por 2 a 0 para o União São João foi catastrófica e resta ao time, ficar com a calculadora nas mãos, fazer contas e ainda torcer para que o mesmo União e o Rio Claro tropecem para que a equipe permaneça na terceira colocação e na última rodada dependa apenas de suas forças contra o XV de Piracicaba, em partida prevista para o estádio municipal Barão de Serra Negra, na casa do adversário.

A conta é simples: em Araras, o XV tem que vencer o União, pois se acontecer um empate, o Grêmio cai para a quarta colocação por ter saldo negativo de gols maior que a representação ararense.

Quanto ao Rio Claro, um empate frente ao Taquaritinga, fora de casa, é visto com bons olhos pelo Grêmio. O Galo Azul ainda não venceu na competição. O time rio-clarense soma cinco empates e uma derrota.

Hoje, o Grêmio está em terceiro lugar com 6 pontos no grupo 3. Porém tem um jogo a mais que os concorrentes diretos a uma das vagas.

A rodada

Sábado, 10, 15h

Estádio municipal Dr. Hermínio Ometto - União São João x XV de Piracicaba

Estádio municipal Adail Nunes da Silva - Taquaritinga x Rio Claro

Classificação

