Grêmio São-carlense faz parceria com o FotoBioLab da UFSCar

Cuidar da saúde física dos atletas e tentar evitar que eles possam se lesionar, ao realizar exames prévios e preventivos.

Desta forma, pensando em uma temporada programada, de olho em uma campanha positiva em 2024 no Campeonato Paulista da Série A4, a direção do Grêmio São-carlense revelou uma nova iniciativa e apresentou uma nova e inusitada parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), através do Laboratório de Fotobiomodulação e do professor Dr. Cleber Ferraresi.

Com a utilização do Biodex, o isocinético, o clube conseguirá avaliar a força muscular do atleta e sua simetria, programando treinamentos específicos para cada necessidade.

Outro ponto de destaque está na utilização de um painel de LED que proporcionará estudos visando a recuperação muscular dos atletas.

“Seguimos trabalhando e inovando para que tenhamos uma temporada de sucesso”, disse, em nota a direção do clube.

