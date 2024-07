Grêmio São-carlense conhece adversários das categorias sub11 e sub12

Lobinhos irão representar o Grêmio no Campeonato Paulista - Crédito: Jhonatan Celestino

As equipes sub11 e sub12 do Grêmio São-carlense conheceram os adversários do Campeonato Paulista. Em ambas categorias, os Lobinhos integram o grupo 4 ao lado do Internacional e Independente, ambos de Limeira, Rio Claro e Velo Clube, ambos de Rio Claro e Porto Ferreira Football.

A competição começa domingo, 4 de agosto, com rodadas duplas, sempre aos domingos, a partir das 14h. A estreia gremista acontecerá diante do Porto Ferreira Football no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

De acordo com o clube, o técnico responsável pelas equipes é Clodoaldo Soares de Freitas, tendo como Luan Onuma Borges, o auxiliar técnico e Leandro de Oliveira, treinador de goleiros. Dener Costa é o preparador físico. Vanessa Custódio é a supervisora, com Eduardo Imparato na supervisão geral e Fernando Zanderin Júior, na assessoria de imprensa.

Em entrevista à reportagem, Imparato disse que o objetivo do clube é fomentar o futebol são-carlense de base. “Apesar dos bons resultados nos últimos anos, devemos lembrar que são crianças de 11 e 12 anos que estão se divertindo e desenvolvendo os valores que o esporte traz para a vida”, disse. “Para o Grêmio, o mais importante é a integração entre pais, filhos e familiares no meio esportivo. Essa prática afasta a criança de muitos caminhos difíceis e a desenvolve socialmente”, complementou.

O Paulista sub11 e sub12

De acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF), a competição terá a participação de 66 equipes. O início será dia 4 de agosto e o término no dia 15 de dezembro. O torneio terá seis fases em que os clubes jogarão no mínimo dez e no máximo 19 partidas.

Na primeira fase os participantes foram divididos em onze grupos com seis participantes cada, seguindo um critério de regionalização. Acontece turno e returno e os dois primeiros, além dos 10 melhores terceiros colocados (índice técnico) se classificam para a segunda fase.

Leia Também