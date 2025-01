Grêmio São-carlense apresenta comissão técnica

Compartilhar no facebook

Comissão técnica completa: Grêmio apresenta profissionais que compõem a equipe para a A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A direção do Grêmio São-carlense apresentou no final de semana, de maneira oficial, a comissão técnica da equipe que se prepara para o Campeonato Paulista da Série A4. A estreia será dia 22 deste mês, no estádio municipal Adhemar de Barros, quando encara o Araçatuba.

O técnico já foi amplamente anunciado. É Marcus Vinícius que irá comandar o Lobo da Central pela segunda vez e terá a missão, ao lado dos companheiros, de buscar o acesso a Série A3 do Campeonato Paulista.

De acordo com a assessoria de imprensa do clube, a nova comissão técnica do Grêmio é composta pelos seguintes profissionais:

Preparador físico - Thiago Resende, possui passagens por Noroeste/SP, Atlético/MG, Figueirense/SC e seleção brasileira feminina sub17.

Preparador de goleiros - Marcelo Augusto Davolos, ex-atleta e passagem pelos clubes como Inter de Limeira/SP, Noroeste/SP, dentre outros.

Fisioterapeuta - Daniel Franco retorna ao clube após passagem pelo Resende/RJ.

Analista de desempenho - Henry Leiria segue no clube após a Copa Paulista.

Integram ainda a comissão técnica: Phillyp Augusto (auxiliar de preparação física); Douglas Santos (roupeiro); e Vicente Ciarrocchi (médico).

