Grêmio São-carlense anuncia zagueiro experiente para o mata-mata da A4

SIGA O SCA NO

Suéliton, zagueiro de 32 anos, é reforço do Lobo para o mata-mata da A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4 e com o firme propósito de conquistar o acesso a Série A3 em 2025, o Grêmio São-carlense anunciou na tarde/noite desta quinta-feira, 28, mais um reforço.

Trata-se do experiente zagueiro Suéliton, de 32 anos, que irá vestir pela primeira vez a camisa do clube são-carlense.

Suéliton tem passagens pelo Náutico/PE e Ituano, mas estava defendendo o ABC de Natal.

De acordo com a assessoria de imprensa do Grêmio, o atleta está bem física e tecnicamente e para que possa estrear, basta apenas que seu nome saia no Boletim Informativo Diário (BID) da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Nesta sexta-feira, 29, por ser feriado, a perspectiva é que ele não encare o Vocem neste sábado, 30, no Luisão, pelo encerramento da fase de classificação da A4. A tendência é que ele esteja à disposição do interino Rafael Sundermann para o jogo de ida das quartas de final.

Leia Também