Weslei é mais um reforço do Lobo para a Copa Paulista - Crédito: Divulgação

O atacante Weslei é o novo reforço do Grêmio São-carlense. Com apenas 19 anos, é o 27º reforço para a Copa Paulista e irá trabalhar com o técnico Alexandre Grasseli.

Weslei vestirá a camisa do Lobo da Central pela primeira vez e deverá ficar à disposição do treinador para o compromisso deste sábado, 13, contra o XV de Piracicaba, no estádio Luisão. Weslei possui passagem pelo Santos, Cefat/CE e Barcelona-RO.

