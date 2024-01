Grêmio São-carlense anuncia goleiro para a Série A4

SIGA O SCA NO

Gustavo Belli é mais uma novidade no Grêmio São-carlense - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O Grêmio São-carlense anunciou na noite desta terça-feira, 16, mais um reforço para o Campeonato Paulista da Série A4.

Gustavo Belli é a novidade. O goleiro de 25 anos, natural de Vinhedo/SP, chega ao Lobo da Central para a sua primeira temporada.

O defensor teve passagens pelo Red Bull Bragantino, SKA Brasil/SP, São José/SP e Rio Branco/ES.

Ele treina normalmente e será uma das opções para o clube, que faz a estreia no campeonato no próximo domingo, 28, às 15h, no estádio municipal Martins Pereira, frente a Joseense.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também