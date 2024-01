Grêmio São-carlense anuncia atacante de 22 anos

Gabriel Argentino é mais um reforço do Grêmio São-carlense para a Série A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Na semana que se prepara para a estreia no Campeonato Paulista da Série A4, o Grêmio São-carlense anunciou oficialmente no início da noite desta segunda-feira, 22, a contratação do atacante de 22 anos, Gabriel Argentino. Ele poderá ser uma das opções para o técnico Leandro Mehlich diante da Joseense, domingo, 28, às 15h, no estádio municipal Martins Pereira.

Manauara, Gabriel irá defender o Lobo da Central pela primeira vez. Na temporada passada defendeu o Rio Branco de Americana na Série B do Campeonato Paulista e foi considerado um “talismã”, já que fez gols considerados em “momentos importantes”, para o Tigre e chamou a atenção dos dirigentes gremistas.

Com 22 anos, além do Rio Branco, Gabriel passou ainda pelo São Bernardo FC e EC São Bernardo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também