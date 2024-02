Grêmio quer manter liderança e invencibilidade em Franca

SIGA O SCA NO

Mehlich durante atividades na semana: “Temos um grupo de muita qualidade, organizado e sabedor do que tem que fazer para ganhar cada partida” - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Em primeiro lugar no Campeonato Paulista da Série A4, com 10 pontos em 4 jogos, o Grêmio São-carlense vai até Franca e no estádio municipal José Lancha Filho, encara a Francana a partir das 10h deste domingo, 18 pela quinta rodada da fase de classificação.

Ainda invicto, o Lobo quer manter a boa fase e Leandro Mehlich está otimista já que, além de contar com todos os jogadores que estiveram em ação contra o Rio Branco, terá o retorno de atletas que estavam entregues ao Departamento Médico. “Teremos mais opções para escalar”, mas evitou revelar nomes de quem estará no time titular.

Sem mudar o modelo de jogo, que considera definido, o técnico gremista disse que continuará a utilizar as mesmas ideias e formas de jogar que foram aplicadas nas quatro primeiras rodadas da A4.

“A cada rodada, temos mais conteúdo de treinos, mais jogos, mais correções, mais vídeos, análises e assim, os atletas vão entendendo melhor e refinando o jogo da equipe”, comentou, salientando que alguns atletas ainda estão aprimorando as partes física, técnica, tática e mental, variando sua performance nas partidas. “Temos um grupo de muita qualidade, organizado e sabedor do que tem que fazer para ganhar cada partida”, comentou.

Mehlich deixou claro que, em Franca, o Grêmio vai para buscar os três pontos, já que a meta é se manter na primeira colocação. Porém alerta para o fato da Francana estar apenas três pontos atrás e mostrou que tem um grupo qualificado. “Vamos atuar focado e respeitar o adversário. Mas vamos jogar para vencer”, resumiu.

Quinta rodada

Sábado, 17

15h – América x Jabaquara

15h – Taquaritinga x Barretos

15h – Nacional x Joseense

15h – Rio Branco x SKA Brasil

15h – Barbarense x Vocem

19h – Independente x Audax

Domingo, 18

10h – XV de Jaú x Penapolense

10h – Francana x Grêmio São-carlense

Classificação

Grêmio São-carlense – 10 pontos

XV de Jaú – 9 pontos

Audax – 8 pontos

Taquaritinga – 8 pontos

Francana – 7 pontos

Barretos – 7 pontos

Penapolense – 5 pontos

Vocem – 5 pontos

América – 5 pontos

Rio Branco – 4 pontos

União Barbarense – 4 pontos

Jabaquara – 4 pontos

Nacional – 4 pontos

SKA Brasil – 3 pontos

Independente – 2 pontos

Joseense – 1 ponto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também