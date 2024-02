Grêmio pega o Penapolense no 100º jogo oficial e quer a vitória

Vinícius pode ser a novidade no ataque do Grêmio que busca a reabilitação na A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O 100º jogo oficial do Grêmio São-carlense até poderia ser mais festivo. Mas a derrota pela quinta rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4 fez com que a partida contra a Penapolense, pela sexta rodada, ganhou contornos diferentes.

A partida acontece a partir das 19h no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, e a derrota por 2 a 1 para a Francana, com um gols nos minutos finais, além da invencibilidade, tirou o time da liderança.

O técnico Leandro Mehlich terá mais duas dores de cabeça: além de buscar a reabilitação, terá que lidar com as ausências do zagueiro João Victor, expulso e do lateral Gustavo Moreira, que se lesionou no final da partida. Por outro lado, a boa notícia pode ser o retorno do atacante Vinícius, que sentiu um desconforto muscular e não jogou em Franca, mas pode ser a novidade.

Problemas à parte, o técnico gremista está otimista e acredita na reabilitação e uma boa vitória para marcar a 100ª apresentação oficial do Lobo, ainda mais sendo em seus domínios.

“O grupo (atletas) tem cabeça boa e não foge do trabalho e das responsabilidades. São conscientes e a meta é dar sequência ao trabalho, sempre com qualidade”, disse.

Contra a Penapolense, que demitiu segunda-feira, 19, o técnico Marcos Campagnollo devido aos maus resultados, Mehlich espera uma boa apresentação e um bom resultado. “Acredito na presença da torcida e na recuperação dos atletas. A derrota foi dolorida, mas a cada jogo, um aprendizado e história. No Luisão, a meta é que possamos dar alegria aos nossos torcedores”, finalizou.

6ª rodada

Quarta-feira, 21

15h – América x Independente

15h – Joseense x Barbarense

15h – Taquaritinga x Francana

15h – Jabaquara x XV de Jaú

19h – SKA Brasil x Vocem

19h – Grêmio São-carlense x Penapolense

20h – Barretos x Nacional

20h – Audax x Rio Branco

Classificação

XV de Jaú – 12 pontos

São-carlense – 10 pontos

Francana – 10 pontos

Barretos – 10 pontos

Audax – 9 pontos

Taquaritinga – 8 pontos

Rio Branco – 7 pontos

Nacional – 7 pontos

Vocem – 6 pontos

América – 6 pontos

Penapolense – 5 pontos

Barbarense – 5 pontos

Jabaquara – 5 pontos

SKA Brasil – 3 pontos

Independente – 3 pontos

Joseense – 1 ponto

