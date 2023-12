Grêmio pega Lagarto na estreia da Copinha e sonha com vaga na segunda fase

Lobo da Central quer brilhar na Copinha e sonha alto: primeiro passo é passar para a segunda fase - Crédito: Fernando Zanderim Junior

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na tarde desta terça-feira, 12, a tabela completa da 54ª Copa São Paulo de Futebol Junior que começa no dia 2 de janeiro de 2024 e terá a participação de 128 times divididos em 32 grupos em sedes por todo o Estado de São Paulo.

São Carlos será uma das sedes e será representado, pelo terceiro ano consecutivo, pelo Grêmio São-Carlense. No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira acontecem os jogos do grupo 13. As quatro equipes se enfrentam em turno único e as duas primeiras seguem para a segunda fase.

O Grêmio fará as honras da casa e abre o grupo. No dia 3, quarta-feira, às 13h encara o Lagarto. Em seguida, jogam Fluminense/RJ x São Raimundo. A segunda rodada será sábado, 6. Às 12h45 o Grêmio encara o São Raimundo e o Flu pega o Lagarto.

A terceira e decisiva rodada, que define os classificados à segunda fase será na terça-feira, 9, a partir das 14h45. No primeiro jogo, São Raimundo x Lagarto e o esperado embate entre Lobo da Central x Fluminense.

De olho na segunda fase

Por opção da FPF, em 2024 apenas o Grêmio representa a cidade. Anteriormente, o São Carlos também participava.

O Lobo da Central compete pela terceira vez seguida e a expectativa do clube são-carlense é, de forma inédita, conseguir a classificação para a segunda fase.

Ambicioso, o time são-carlense se prepara desde o final de setembro e se reforçou com atletas de várias partes do país. Em uma entrevista exclusiva, Eduardo Imparato, supervisor de futebol, disse que o clube sonha alto e quer brilhar na Copinha.

Abaixo, a entrevista:

São Carlos Agora - Quem é o técnico e um breve currículo?

Eduardo Imparato - Nosso treinador do sub20 é o Lucas Cordeiro, jovem treinador carioca e será auxiliado por Rafael Sundermann, auxiliar da equipe profissional, técnico da equipe sub17 e coordenador das equipes de base do Grêmio.

SCA - Quantos atletas estão sendo preparados e como foi a definição da equipe?

Imparato - São 30 atletas que estão treinando desde do final de setembro, data limite para estarem no BID do clube. Temos uma equipe relativamente jovem, com poucos atletas nascidos em 2003, que seria a data limite da categoria esse ano.

SCA - Os treinos já acontecem?

Imparato - Sim. Nesse primeiro período de treinamentos, fizemos uma parceria com o Boston City de Minas Gerais e todos os atletas ficaram alojados no CT deles em Manhuaçu para o início dos treinamentos, devido a reforma de nosso CT aqui em São Carlos. Durante esse mês teremos amistosos importantes, contra grandes equipes a fim de finalizar nossa preparação.

SCA - Como está a preparação?

Imparato - Muito boa, bem produtiva. Estamos evoluindo a cada dia e esperamos fazer uma excelente Copa SP. É uma equipe jovem e muito bem organizada dentro de campo. Temos atletas que passaram por bases importantes em clubes do Brasil e alguns destaques de nosso sub17 e sub15.

SCA - É o terceiro ano da participação da equipe. Qual a expectativa? Sonha em passar de fase pela primeira vez?

Imparato - Expectativa é muito boa. Estamos em um grupo forte, com uma equipe tradicional que é o Fluminense e duas equipes campeãs no Nordeste, o Lagarto de Sergipe e o São Raimundo de Roraima. Temos como objetivo passar de fase, revelar atletas e deixar uma ótima impressão para a torcida são-carlense.

SCA - Como é a expectativa da meninada em poder encarar o Fluminense, uma das principais equipes do país?

Imparato - Todos querem aparecer. A Copinha é o maior celeiro de jovens atletas do Brasil, é a maior competição de base do mundo, e os atletas estão muito empolgados com essa oportunidade. Jogo grande, televisionado para o mundo todo. É o tipo de jogo que pode mudar uma vida, uma carreira.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também