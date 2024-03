Grêmio não dá chances e amassa o Vocem no Luisão

Zagueiro artilheiro: João Victor comemora o gol que abriu o caminho da vitória do Grêmio - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Mostrou as garras e uivou alto. Com um futebol convincente, o Grêmio São-carlense encerrou a fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4 com uma expressiva vitória em cima do Vocem de Assis na tarde desta sábado, 30, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Com dois gols na etapa final, o time do técnico Rafael Sundermann foi soberano. O goleiro Michel durante os 90 minutos fez apenas uma defesa. Já Lucas Alves teve que trabalhar, mas não o suficiente para evitar a derrota assisense.

Com a vitória, o Grêmio se consolidou nas primeiras posições e está nas quartas de final. Já o Vocem, que precisava da vitória para garantir presença na segunda fase do torneio, voltou para Assis com a eliminação nas costas.

O jogo

O primeiro tempo foi bem disputado entre Grêmio e Vocem. Nos primeiros 30 minutos, o time da casa foi mais contundente e teve três chances claras de gol com o zagueiro João Victor ao cabecear uma bola na trave do gol defendido por Lucas Alves aos 8 minutos, além de uma boa finalização de Gabriel Argentino aos 19 e aos 26, com o atacante Emerson perdendo um gol embaixo das traves do Vocem que teve em Thiaguinho, a melhor chance, aos 20 minutos, após aproveitar vacilo de João Victor e chutar para uma bela defesa de Michel.

Aos 30 minutos, após a parada técnica, Marcus Vinícius conseguiu fazer com que seus atletas entendessem o jogo e ocorreu o equilíbrio de forças. Porém, com um jogo com o meio campo ‘povoado’, nenhum lance levou perigo as metas defendidas por Michel e Lucas Alves.

Na etapa final o panorama da partida não se alterou nos minutos iniciais até que, após falta alçada na área do Vocem pelo lateral Severo, durante cobrança de falta aos 8 minutos, o zagueiro artilheiro João Victor apareceu para chutar sem chances de defesa para Lucas Alves.

O gol tirou o Vocem do G8 e fez com que o técnico Marcus Vinícius realizasse alterações e tentasse colocar o time de Assis no ataque para buscar o empate. Mas as substituições não surtiram efeito e ficou a caráter para o Grêmio que tocava a bola com tranquilidade. O goleiro Michel era, até então, um mero expectador.

No desespero, o Vocem tentava levar, sem êxito, perigo ao gol são-carlense e isso fez com que o time visitante se abrisse no sistema defensivo e aos 35 minutos, após excelente jogada envolvendo Fabrício e o estreante Júlio Cesar que tocou para Luís Felipe chutar sem chances para Lucas Alves. Grêmio 2 a 0.

