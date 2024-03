Grêmio joga o suficiente e faz 2 a 0 no Independente

SIGA O SCA NO

Preces aos céus: Jogadores comemoram o gol de Fabrício que abriu a vitória do Grêmio - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Se levar em consideração o que vale é o resultado, o Grêmio São-carlense tirou um 10 e com louvor. Mas se levar em conta o rendimento, ai ficou devendo (novamente).

O Lobo da Central conseguiu a reabilitação no Campeonato Paulista da Série A4. Na noite deste sábado, 2, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, venceu o Independente de Limeira por 2 a 0 e assumiu a vice-liderança (19 pontos), atrás somente do Barretos que bateu em casa a Francana por 3 a 1. O jogo foi pela nona rodada da fase de classificação.

A partida não foi um primor técnico. Na verdade, o primeiro tempo foi de um 0 a 0 sofrível, com os jogadores das duas equipes judiando da bola. Erros individuais incríveis das duas equipes.

Na etapa final, com dois gols em 11 minutos de Fabrício e Eduardo Jaconi, o Grêmio teve a tranquilidade suficiente para controlar a partida e dominar o time de Limeira para garantir a importante vitória.

O jogo

Os primeiros 45 minutos foram sofríveis. Grêmio São-carlense e Independente ficaram devendo futebol. Erros individuais à granel por parte das duas equipes, principalmente dos dois goleiros (Gustavo Belli e Davi Borelli) foram a tônica da partida.

Os jogadores de linha também não ficaram atrás, e mostraram que estavam em uma noite de pouca inspiração.

Por parte do Grêmio, pelo menos nos 45 minutos iniciais, o time não mostrou um padrão tático definido. Pelo contrário, com muitas em relação a derrota para o Barretos em casa, quando teve uma apresentação abaixo da média, o Grêmio parecia um amontoado de atletas em campo, sob o comando do interino Rafael Sundermann.

Apesar dos erros apresentados pelas duas equipes, ambas tiveram boas chances de marcar. Mais por falhas do adversário, do que por virtudes.

Na etapa final, nos primeiros minutos, um gol que mostrou o que foi a etapa inicial: após escanteio a favor do Grêmio, o defensor Luiz Henrique falhou ao tentar um passe, a bola sobrou para Fabrício fazer 1 a 0 aos 4 minutos.

O gol descontrolou o Independente e os jogadores se perderam em campo. Sorte do Grêmio que criou confiança e os jogadores perderam a ansiedade. Foram ao ataque e criou chances. Numa delas, através de escanteio. O zagueiro Eduardo Jaconi, sozinho cabeceou sem chances para Davi Borelli fazendo 2 a 0 aos 11 minutos.

Com a vantagem no placar e as substituições feitas por Sundermann o Grêmio mostrou um futebol muito mais equilibrado e valorizou a posse de bola e foi bem melhor que o Independente. Garantiu a vantagem e a reabilitação na A4.

Resultados

Barretos 3 x 1 Francana

Grêmio 2 x 0 Independente

América 0 x 1 Vocem

Taquaritinga 0 x 0 XV de Jaú

SKA Brasil 3 x 1 Penapolense

Jabaquara 4 x 0 Joseense

Rio Branco 1 x 1 Nacional

Audax 0 x 0 Barbarense

Classificação

Barretos, 20 pontos

Grêmio São-carlense, 19 pontos

XV de Jaú, 18 pontos

Francana, 17 pontos

Vocem, 16 pontos

Rio Branco, 14 pontos

Taquaritinga, 14 pontos

Barbarense, 13 pontos

Audax, 10 pontos

Nacional, 9 pontos

Penapolense, 8 pontos

Jabaquara, 8 pontos

América, 8 pontos

SKA Brasil, 7 pontos

Independente, 7 pontos

Joseense, 5 pontos

