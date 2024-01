Grêmio intensifica atividades de olho na estreia da A4

Mehlich durante treino no centro de treinamento gremista: equipe trabalha forte para a estreia na A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

No dia 28, domingo, às 15h, no estádio municipal Martins Pereira, o Grêmio São-carlense dá o primeiro passo em busca do sonhado acesso à Série A3 do Campeonato Paulista, divisão que persegue arduamente e nas duas temporadas anteriores, a vaga ficou no “quase”. Em ambas as oportunidades, eliminado na semifinal.

Na temporada 2024, encarar o Joseense, fora de casa, será o primeiro passo em busca da meta e sob o comando do técnico Leandro Mehlich, os jogadores intensificam os trabalhos no centro de treinamento do clube no bairro Arnon de Mello.

Após as festas de final de ano, os jogadores se reapresentaram e realizam atividades físicas, técnicas e táticas. “Desde então temos trabalhado muito duro. É um grupo qualificado, que gosta de treinar e trabalhar bastante”, disse o comandante gremista.

Focado em realizar uma temporada positiva à frente do Lobo da Central, Mehlich disse que a Série A4, em sua histórica primeira edição, deverá ser muito acirrada. Ele vê, entre os 16 participantes, pelo menos 10 times com chances de acesso. Mas acredita na força gremista.

“Por tudo que a diretoria vem fazendo, as escolhas da nossa comissão técnica, os investimentos em processos e infraestrutura, aliada às as contratações, não podemos ter outro objetivo senão a luta pelo acesso. Será um campeonato muito difícil. Eu arriscaria dizer que pelo menos 10 equipes brigarão lá em cima (acesso). Porém confiamos em nosso trabalho e vamos em busca da Série A3, que seria um presente ao são-carlense”, ponderou.

Equipe base

Indagado sobre uma possível equipe base, Mehlich desconversou e disse um time não pode ter somente 11 atletas. “Uma equipe vencedora é aquela que consegue ser universal, ter 16, 18 atletas que, independente da mudança, mantém a qualidade do time”.

Por isso o técnico gremista salienta que os trabalhos mostram que o Grêmio tem um time competitivo e que a cada sessão de atividades nota a evolução dos atletas. “Vamos batalhar em cada partida que entrarmos em campo, sempre em busca do resultado positivo.”

Em casa

Por fim, fazer a primeira apresentação na casa do adversário na estreia da A4 desagradou o técnico e os atletas. A expectativa do grupo era poder fazer a primeira apresentação em casa (no estádio Luisão) e aproveitar a boa participação do sub20 na Copa São Paulo.

“Gostaríamos de fazer nossa estreia em casa, após a campanha do ano passado, além da impressão deixada na Copinha, com o estádio lotado. Esse calor (da torcida) é muito importante e queremos que o torcedor jogue junto com a equipe”, finalizou Mehlich.

