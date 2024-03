Grêmio fortalece equipe com a chegada de Júlio César

SIGA O SCA NO

Júlio César reforça a alcateia gremista: atacante veio do Barra/SC - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Com o firme propósito de chegar ainda mais forte para a fase decisiva do Campeonato Paulista da Série A4, a direção do Grêmio São-carlense anunciou na manhã desta sexta-feira, 29, mais um reforço.

O atacante Júlio César irá vestir pela primeira vez a camisa do Lobo. Ele conta com passagens pelo Red Bull Brasil/SP, Guarani/SP e Audax/SP, e chega por empréstimo junto ao Barra/SC.

O atacante ainda não está no Boletim Informativo Diário (BID) da Federação Paulista de Futebol (FPF) e deve ficar à disposição do interino Rafael Sundermann somente para a partida de ida das quartas de final.

