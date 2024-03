Grêmio fica sem Jesus para jogo decisivo

SIGA O SCA NO

Da arquibancada: Suspenso, Jesus não pega o Vocem no Luisão - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Um jogo que promete muita ebulição na tarde de sábado, 30, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Pela 15ª e última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4, frente a frente, a partir das 15h, Grêmio São-carlense x Vocem.

O Grêmio, com 26 pontos, luta para terminar na primeira colocação geral e o Vocem, em 7º com 21 pontos, para consolidar presença nas quartas de final. Portanto, as duas equipes necessitam da vitória.

Pelo lado gremista, o interino Rafael Sundermann terá dois desfalques. O meia Jesus cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo e o lateral Gustavo Moreira, entregue ao departamento médico. O restante do grupo estará à disposição.

Pelo lado do Vocem, Marcus Vinícius terá apenas um desfalque. O atacante Alex Cícero recebeu o terceiro amarelo na derrota para o Audax e não encara o Grêmio. O restante do elenco estará à disposição do treinador.

