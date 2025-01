Grêmio faz treino aberto no Luisão para a torcida

“Galera” gremista irá conhecer os jogadores em treino aberto no Luisão - Crédito: Fernando Zanderin Junior

O Grêmio São-carlense que aproximar (ainda mais) o clube da torcida e programou para às 9h30 deste domingo, 19, um treino aberto no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Quem comparecer à praça esportiva poderá tirar fotos com todos os jogadores da equipe que se prepara para a Série A4 do Campeonato Paulista, bem como com o mascote Lobão Sorriso.

O clube anuncia ainda que estará realizando a venda do passaporte para todos os jogos que serão realizados no Luisão. Serão oito partidas e o preço será promocional: R$ 100. Quem comprar o passaporte irá concorrer ainda a um kit do Lobão com cooler, caneca e squeeze.

Quem quiser adquirir o passaporte, basta ir ao centro de treinamento do clube, na rua Teodoreto de Arruda Souto, 170.

(Antiga ADPM - entrada lateral). De segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h e aos sábados, das 9h às 12h.

Já para as partidas, em casa, individuais, o ingresso irá custar R$ 20,00 inteira / R$ 10,00 meia. As vendas começam em breve. Informações e reservas: (16) 99748-0376.

