Grêmio encara o SKA Brasil nas quartas de final da A4

Luís Felipe comemora o segundo gol e contrasta com a tristeza de um jogador do Vocem, eliminado - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Encerrada a fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4. Na tarde deste sábado, 30, foi realizada a 15ª e última rodada, quando foram definidas as oito equipes que seguem com o sonho do acesso à Série A3 em 2025, bem como os rebaixados para a Série B. O Grêmio irá enfrentar o SKA Brasil.

As últimas e ingratas colocações ficaram para o Independente de Limeira e América de São José do Rio Preto que vão disputar a Bezinha em 2025.

Na outra ponta da tabela, a Francana terminou como a melhor equipe com 30 pontos, seguida pelo Grêmio São-carlense (29), Taquaritinga (29), Barretos (27), XV de Jaú (26), Rio Branco (25), SKA Brasil (23) e União Barbarense (22). Essas oito equipes se classificaram para as quartas de final.

No mata-mata, a Francana enfrenta o União Barbarense, o Grêmio São-carlense o SKA Brasil, o Taquaritinga pega o Rio Branco e o Barretos terá pela frente o XV de Jaú.

A primeira rodada das quartas de final será definida nesta segunda-feira em reunião que acontece na Federação Paulista de Futebol (FPF). As equipes com piores campanhas mandaram os jogos.

Resultados

Francana 1 x 1 América

Barretos 1 x 1 XV de Jaú

Taquaritinga 1 x 0 Joseense

Audax 2 x 2 Penapolense

Grêmio São-carlense 2 x 0 Vocem

Nacional 0 x 2 SKA Brasil

Rio Branco 2 x 0 Independente

Barbarense 1 x 0 Jabaquara

Classificação

Francana, 30 pontos

Grêmio São-carlense, 29 pontos

Taquaritinga, 29 pontos

Barretos, 27 pontos

XV de Jaú, 26 pontos

Rio Branco, 25 pontos

SKA Brasil, 23 pontos

Barbarense, 22 pontos

Audax, 21 pontos

Vocem, 21 pontos

Penapolense, 16 pontos

Nacional, 16 pontos

Jabaquara, 11 pontos

Joseense, 11 pontos

Independente, 10 pontos

América, 9 pontos

