São Carlos empata, mas mostra personalidade contra o Paulista

Em um jogo parelho, São Carlos e Paulista ficaram no 1 a 1 - Crédito: Divulgação

O São Carlos está em formação, mas mostrou personalidade e apresentou um bom futebol em sua estreia no Campeonato Paulista da Série B. Na tarde deste sábado, 20, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, empatou em 1 a 1 com o Paulista de Jundiaí pelo grupo 2.

No primeiro tempo, uma partida com poucas emoções e uma chance clara de gol para o time do técnico João Batista.

Na etapa final, nos minutos iniciais, o São Carlos apresentou um futebol de alta intensidade e fez 1 a 0 com Fabinho. Mas no ataque seguinte, João Antonio empatou.

Pelo futebol apresentado pelas duas equipes, o resultado foi justo, com a ressalva de um bom futebol apresentado pela Águia da Central.

O jogo

O primeiro tempo foi de um jogo muito estudado, com pouca criatividade e erros nos último passe. Com isso os goleiros Júlio e Lucas Gomes pouco trabalharam.

Nos 20 minutos iniciais, apesar da pouca emoção, o Paulista teve mais posse de bola e chegou a dominar a partida. Mas, a partir das orientações de João Batista, a Águia melhorou, equilibrou e passou a valorizar a posse de bola.

Tanto é que, aos 40 minutos, o lance de maior emoção. Da entrada da área Braga chutou para uma bela defesa de Lucas Gomes. O Paulista chegou a fazer duas finalizações na etapa inicial, mas sem perigo para o goleiro Júlio.

No segundo tempo, com as orientações de João Batista e uma nova postura em campo, a Águia voltou predadora e sufocou o Paulista. Teve três boas chances de gol nos minutos iniciais e na quarta oportunidade, Fabinho guardou após excelente trama do ataque e chutou sem chances para Lucas Gomes e colocar a equipe em vantagem aos 13 minutos.

Mas a comemoração são-carlense durou pouco. O Paulista, que nada tinha feito na etapa final, no primeiro ataque contou com cochilo da zaga da Águia e João Antonio chutou cruzado para vencer Júlio e empatar aos 15 minutos.

O São Carlos sentiu o empate e diminuiu o ritmo. O Paulista, mesmo com o empate, não se arriscou e a partida voltou a ficar morna e sem emoção.

