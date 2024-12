Grêmio em alta, revela o sétimo reforço para a A4

Cabelo é o sétimo reforço: “Chego pelo projeto do clube” - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A alcateia gremista cresce e mais um reforço foi revelado no final de semana pela direção do clube e que estará à disposição do técnico Marcus Vinícius para a Série A4 do Campeonato Paulista.

É o sétimo anúncio do Lobo que terá em sua fileira, o meio-campo Gustavo Cabelo, 22 anos, natural de São Bernardo do Campo. É a primeira vez que o atleta veste a camisa do Lobo e em 2024 disputou o Campeonato Paraibano pelo Sport Lagoa Seca/PB.

“Chego pelo projeto do clube, com um elenco competitivo em 2025, sabendo que o acesso é o nosso maior objetivo”, resumiu Cabelo sobre a expectativa com a camisa tricolor.

Leia Também