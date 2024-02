Grêmio decepciona, joga mal e perde para o Barretos

Faltou futebol: Grêmio fez uma péssima apresentação em casa - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Um jogo para ser esquecido. Assim foi a apresentação do Grêmio São-carlense na noite desta quarta-feira, 28, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, pela oitava rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4.

Falho na zaga, acéfalo no meio campo e ineficiente no ataque, o Lobo da Central, do interino Rafael Sundermann não foi páreo para o Barretos e perdeu por 1 a 0. Privatti, aos dois minutos da etapa final fez o gol da vitória visitante.

Inexplicavelmente a equipe são-carlense fez uma partida irreconhecível. A pior até aqui no campeonato. A primeira impressão era de que os onze jogadores estavam jogando pela primeira vez. Mal postados em campo, com sucessivos passes errados e até erros de fundamento, não teve uma finalização sequer durante os 90 minutos. Um jogo que decepcionou o torcedor gremista.

Como ‘cereja do bolo’, com a derrota, o Grêmio perdeu a liderança, conheceu a primeira derrota em casa e deixou uma má impressão para a torcida.

O jogo

O primeiro tempo foi “doído” e se tivesse que ter um vencedor, seria o Barretos, que teve duas excelentes chances para marcar. O Grêmio, por sua vez, um jogo monótono, com muitos erros de passe e até de fundamentos.

Em relação a apresentação contra o Audax, sábado último, o futebol apresentado pelo Lobo nos 45 minutos iniciais foi sofrível. Para se ter uma ideia da ineficiência da equipe de Rafael Sundermann, o goleiro Willian, do Barretos, não fez uma defesa sequer.

No primeiro tempo, para ser mais preciso, a bola sofreu com a falta de qualidade das duas equipes.

No segundo tempo, apesar das orientações de Sundermann, os jogadores gremistas mantiveram o pobre futebol do primeiro tempo e foram castigados logo aos 2 minutos. A zaga falhou e Privatti apareceu livre da entrada da grande área para chutar forte sem chances para Gustavo Belli. Assim, Touro dos Canaviais 1 a 0.

Após o gol, o Barretos passou a jogar nos contra-ataques e através da velocidade levava perigo constante ao gol de Belli. Já o Grêmio, acéfalo no meio campo, falho na zaga e sem poderio de ataque.

Irreconhecível e na transpiração, o Grêmio tentava o empate e sem inspiração, não levava perigo ao gol de Willian, até então um mero expectador.

Aos 36 minutos, o meia Daniel, do Barretos cometeu falta violenta e recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo. Com um a mais, uma nova esperança gremista, já que passou a jogar com um atleta a mais. Mas foi “mais do mesmo”. Sem inspiração e com um jogador a mais, o Grêmio deu vexame no Luisão.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também