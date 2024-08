Grêmio decepciona, joga mal e perde em Piracicaba

Grêmio, de Grasseli, deixou a desejar: uma partida muito ruim em Piracicaba decretou a eliminação gremista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O sonho de uma classificação às oitavas de final da Copa Paulista ruiu para o Grêmio São-carlense na tarde deste sábado, 17, ao ser derrotado pelo XV de Piracicaba por 3 a 1. O jogo que encerrou a fase de classificação aconteceu no estádio Barão de Serra Negra.

Em quarto lugar no grupo 3, o Grêmio necessitava da vitória para se classificar e ainda torcia para um empate entre Rio Claro e União São João de Araras. Porém, nada deu certo: o Lobo foi derrotado e o União venceu, mesmo jogando em Rio Claro.

Com um time bastante modificado e confuso, o Grêmio repetiu atuações pouco eficiente. Tentou pressionar o XV nos minutos iniciais, mas foi surpreendido com um gol contra de Claudemir, aos 18 minutos. Aos 37 minutos, nas poucas vezes que atacou com lucidez, o Grêmio empatou com Ferreira. A alegria durou pouco: 4 minutos depois, Lucas Duni colocou o Nho Quim em vantagem novamente.

Na etapa final, Alexandre Grasseli mudou o Grêmio, mas o time piorou e foi inofensivo no ataque, não chutando um bola com perigo sequer no gol defendido por Coutinho. A humilhação aumentou aos 30 minutos, quando Junior Sergipano ampliou para 3 a 1.

Jogando melhor e envolvendo o Grêmio, o XV continuou no ataque e criou mais chances para ampliar. Já o Lobo, ao perder a primeira partida fora dos seus domínios, despediu-se da Copa Paulista.

Em Rio Claro, o União São João venceu o time da casa por 2 a 0 e consolidou a classificação para as oitavas da Copinha.

