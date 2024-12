Grêmio contrata meia experiente que atuou no futebol carioca

Compartilhar no facebook

Caio Mello em ação pelo Pérolas Negras: “estou ansioso e motivado” - Crédito: Divulgação

Com o intuito de dar um “toque” de experiência e agregar “quilometragem” junto ao zagueiro Thuram e ao meia Alê, o Grêmio São-carlense concluiu a “espinha dorsal” da equipe para o Campeonato Paulista da Série A4 de 2025 e nesta quinta-feira, 12, anunciou a chegada do meia Caio Mello.

Com 29 anos, natural de São João de Meriti/RJ, ele defende o tricolor pela primeira vez. Nesta temporada, participou da conquista do acesso ao Cariocão A2 pelo Pérolas Negras.

Experiente, o meia afirmou que está motivado e ansioso para estar com grupo na preparação para a A4. “Vamos procurar fazer tudo corretamente para no final poder conquistar nossos objetivos coletivos que são as coisas mais importantes”, resumiu.

