Grêmio confirma participação histórica na Copa Paulista

Pela primeira vez, o Grêmio marca presença na Copa Paulista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O futebol profissional do Grêmio São-carlense, precocemente eliminado nas quartas de final na Série A4, já que a meta estipulada este ano era o acesso a Série A3 do futebol paulista, vai estar em atividade no segundo semestre de 2024.

Refeita do duro golpe, a direção do Lobo da Paulista revelou no início da tarde desta sexta-feira, 19, a participação pela primeira vez em sua história, na Copa Paulista, competição que reúne equipes das quatro divisões do futebol estadual (A1, A2, A3 e A4) e dá ao campeão e vice-campeão vagas para o Campeonato Brasileiro da Série D e Copa do Brasil.

A competição

Este ano, a Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou a participação de 26 equipes, divididas em cinco grupos, sendo quatro grupos com 5 times e um com seis times.

O Grêmio está no grupo 3, ao lado do 15 XV de Piracicaba, Rio Claro, União São João e Taquaritinga.

De acordo com o regulamento, na fase de classificação as equipes jogam em turno e returno dentro dos respectivos grupos e avançam a segunda fase as três melhores equipes de cada grupo, além do melhor quarto colocado (índice técnico) para as oitavas de final.

A partir daí a competição se transforma em eliminatória no cruzamento olímpico (1º colocado geral contra o 16º colocado e assim sucessivamente). Em caso de empate, após jogos de ida e volta, o vencedor sairá da cobrança de penalidades máximas.

De acordo com a FPF, a Copa Paulista começa no dia 16 de junho e previsão de término no dia 13 de outubro. As partidas, a princípio, ocorrerão somente nos finais de semana.

Leia Também