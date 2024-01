Grêmio celebra 8 anos e lança nova coleção de camisas

Os “brabos”: jogadores exibem, no Luisão, o novo fardamento do Lobo da Central - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

No fardamento do goleiro, o azul e o vermelho predomina; nos atletas de linha, o azul e o branco, com detalhes em vermelho são as cores da vez.

Assim, o Grêmio São-carlense lançou na manhã desta sexta-feira, 26, os uniformes que irão vestir a equipe profissional que disputa a Série A4, bem como as equipes de base.

De acordo com a assessoria de imprensa do clube, a nova coleção de camisas para a temporada 2024 celebra os 8 anos do Lobo da Central e para marcar a iniciativa, os destaques ficam por conta do símbolo do infinito e o slogan "amor infinito". Desta forma, o Grêmio traz em seus novos modelos o amor da torcida são-carlense.

Na camisa número um, saem as listras e entra a força do azul. Na número dois, a branca, entra a faixa listrada em novo formato.

Os novos uniformes já tem data para estrear: será justamente na primeira apresentação do Grêmio na A4, que começa neste domingo, 28, contra a Joseense, a partir das 15h no estádio municipal Dr. Martins Pereira, em São José dos Campos.

