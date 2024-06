Grêmio anuncia Ricardo Batista para a zaga

Ricardo Batista é reforço do Grêmio para a Copa Paulista - Crédito: Divulgação

A alcateia gremista está mais segura, com o anúncio do zagueiro Ricardo Batista. O jogador de 22 foi anunciado pela direção do Lobo da Central e integra o grupo comandado pelo técnico Alexandre Grasseli. Ele treina com os demais jogadores e defenderá a equipe na Copa Paulista, que começa dia 15 para o time, que encara o Rio Claro fora de casa.

Ricardo defenderá o clube pela primeira vez. Paulistano, possui passagens pelo Juventus da Mooca e SKA Brasil, ambos clubes paulistas.

Leia Também